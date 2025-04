Ehitajatele, päästjatele ja ekstremistidele: Samsung avalikustas oma uued, ülivastupidava seeria seadmed

Mõlemad uued Samsungi seadmed paistavad muidugi kõigepealt silma oma vastupidavusega. IP68 standardile vastavus ehk täielik vee- ja tolmukindlus on iseenesestmõistetav, kuid lisaks sellele vastavad need ka sõjalisele standardile MIL-STD-810H. See tähendab, et seadmed peavad vastu kukkumistele, vibratsioonile ja ekstreemsetele temperatuuridele – olud, millega tavalised nutiseadmed hakkama ei saa.

Võimsuse poolest ei tee uued seadmed samuti järeleandmisi, ehkki varem on olnud see probleemiks, et kestvustelefonid näiteks pakuvad nõrgemaid protsessoreid või kehvemaid ekraane. See vahe on vähenemas.

5G-ühenduvus ja võimsamad protsessorid (täpsemalt Snapdragon 7s Gen 3) tagavad sujuva ja kiire töö ka liikvel olles.

Üks eeliseid on ka vahetatav aku mõlemal seadmel. XCover7 Pro-l on 4350 mAh energiaallikas, aga Tab Active5 Pro-l 10 100 mAh aku, mida saab vahetada seadet välja lülitamata. See on oluline eelis pikkadel tööpäevadel ja välitöödel, kus laadimisvõimalused võivad puududa.

Galaxy XCover7 Pro: Kompaktsem kestvustelefon

XCover7 Pro on nutitelefon, mis ei karda karmisid tingimusi.

Uued stereokõlarid koos anti-feedback müravähendusega parandavad oluliselt kõnekvaliteeti lärmakas keskkonnas. Eredam ekraan tänu Vision Booster´i funktsioonile tagab hea nähtavuse ka päikesevalguses.

Galaxy Tab Active5 Pro: multitööriist karmidesse oludesse

Tab Active5 Pro on tahvelarvuti, mis on varustatud lisafunktsioonidega, et töö veelgi mugavamaks muuta.