KUIDAS NII? «Oblivioni» uusversiooni jäi üks originaali kuulsamatest vigadest

Arendajad on aga otsustanud säilitada ka originaalmängu veidrused ja vead, mis on saanud fännide seas kultuslikuks.

«Oblivioni» uuenduskuuri läbinud versioonis on näiteks säilinud üks originaalmängu tuntumaid helivigu. Fännidele see aga meeldib.

Tegemist on stseeniga, kus üks näitleja lõpetab stsenaariumis ettenähtud lause ning ütleb seejärel: «Las ma proovin ühe korra veel.»

Peale seda kõlabki sama lause uuesti. Kogemata jõudis see võte aga terves pikkuses mängu ning elab nüüd edasi ka uusversioonis.

See ei ole aga kuidagi mõjutanud «The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered» edu. Steamis on mäng kogunud palju positiivseid arvustusi.