Ehkki moodsale lahinguväljale on ilmunud droonid ja muu uuem tehnoloogia, tõestab Ukraina sõda, et ohtralt suurtükimürske läheb endiselt vaja. Rheinmetall tõmbab selle laskemoona tootmise nüüd käima nii Saksamaal kui teistes Euroopa riikides.

Euroopa üks juhtivaid kaitsetööstusettevõtteid, Saksa Rheinmetall AG, on asunud jõuliselt suurendama oma tootmisvõimsusi nii Saksamaal kui ka Hispaanias, et kindlustada oma koht NATO suurtükiväe varustusahela nurgakivina. Möödunud nädalal teatas ettevõtte tegevjuht Armin Papperger Saksa ajalehele Handelsblatt antud intervjuus, et Alam-Saksi liidumaal asuvas Unterlüßi tehases kasvatatakse suurtükimürskude tootmismaht seniselt 200 000-lt lausa 350 000 ühikuni aastas.