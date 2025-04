ARVUSTUS Google Pixel 9a: Ameerika rahvatelefon, mis üllatab, aga mitte tehisaruga

Google Pixel 9a on peagi hilinedes Eestisse jõudmas ning tekitab kindlasti laineid odavama keskklassi telefoniostjate hulgas, ehkki ligi 550 eurot on selline napilt piiri peale jääv summa: kas osta endale mõni veelgi odavam mudel või näiteks mõni eelmise aasta tippmudel, millel ehk kaamerad isegi paremad, aga hind ligilähedaselt sama?

Igal juhul on mujal maailmas saatnud A-seeriat edu (tegelikult on ka Samsungil oma edukas säästu-A-seeria samamoodi edukas) ning nüüd uue hingamise saanud Pixel 9a võiks olla hea telefon, mis meeldib neile, kes tahavad kiiret, odavat ja käepärast ehk mitte väga suure ekraaniga seadet igapäevaseks kasutamiseks.