Hetkel valmistavad Eestisse saabuvate petukõnede osas suurimat peavalu just kõned, kus tehnoloogia abil muudetakse helistaja numbrit ning jäetakse kõne vastuvõtjale mulje, nagu oleks helistajaks mõni Eesti telefoninumber. Nii üritavad petturid vähendada inimeste valvsust, kuna kõne saaja ei oska isegi kahtlustada, et talle helistatakse tegelikult tundmatult välismaiselt numbrilt ning et helistaja kavatsused pole just kõige paremad.