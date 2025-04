Eesti idufirma paneb elektrivõrku kasutama kuni 30 protsenti tõhusamalt

Gridraveni idee sai alguse praktilisest vajadusest. Henri Manninen töötas aastaid Eesti elektrivõrguoperaatoris Elering, kus puutus igapäevaselt kokku elektrivõrkude haldamisega. Seal märkas ta suurt probleemi: võrku on keeruline ja kulukas laiendada ning see asjaolu takistab uute tootmisüksuste, eriti taastuvenergia liitumist.

«Elektrivõrk on niivõrd üle koormatud, et sinna on väga raske midagi kiiresti juurde liita. On küll võimalik ehitada kiiresti uusi taastuvenergiajaamu, aga neid on kas liiga kallis võrku ühendada või võtab see väga kaua aega,» selgitas Manninen.