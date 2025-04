Eesti idufirma hakkab koos tuntud kaitsehiiuga ehitama sõdurite sidesüsteemi

Kujuta ette moodsat lahinguvälja – pole see enam ammu vaid mudased kaevikud ja püssipaugud. Sellest on nüüd lisaks saanud ka digitaalne džungel, mis täis andmeid, droone, peotäite kaupa andureid ja kõik see vajab väga kiiret otsustusvõimet. Edu lahingus peitub reageerimiskiiruses, kust saada kärmelt infot, kui iga sekund loeb? See on kriitiline küsimus, millele otsib lahendust Eesti idufirma Wayren, mille juured on endiste küberväelaste ridades. Nüüd löövad nad käed kaitsetööstuse suurtegijaga.