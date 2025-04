Apple´i karm hoiatus 1,8 miljardile kasutajale: kas Google luurab sinu järele?

Ehkki Apple ei nimetanud Google´it ega Chrome´i oma ärevas teavituses otsesõnu, viitab kõik hiljutisele reklaamikampaaniale ja turul valitsevale pingelisele konkurentsile, kirjutab Daily Mail. Apple'i sõnum on selge: nende enda Safari brauser on «brauser, mis on tegelikult privaatne».

Hoiatuse ajastus pole juhuslik. Vaid mõni aeg tagasi teatas Google, et loobub plaanist eemaldada Chrome´ist kolmanda osapoole jälgimisküpsised, mis on olnud peamine tööriist kasutajate veebikäitumise jälgimiseks ja personaalsete reklaamide näitamiseks. See otsus, mis tagab Google'ile miljarditesse ulatuva reklaamitulu, on pälvinud teravat kriitikat privaatsuse kaitsjatelt ja andnud Apple'ile tugeva argumendi oma rivaali vastu võitlemiseks.

Kas Chrome nuhib?

Apple'i kampaania keskendub kahele peamisele Chrome´i nõrkusele, kirjutab Tom´s Hardware.

Jälgimisküpsiste (Cookie) küllus: Apple toob esile, et Chrome kogub ohtralt jälgimisküpsiseid, mis salvestavad detailselt kasutajate liikumisi internetis. See info, sealhulgas külastatud lehed ja otsingupäringud, luuakse kasutajaprofiiliks, mida müüakse edasi reklaamijatele ja andmemaakleritele. Apple´i sõnul jätkub see praktika laial skaalal veel 2025. aastalgi.

Inkognito režiim polegi privaatne: Kuigi Google turundab brauseri privaatset ja anonüümset Inkognito režiimi kui turvalist jälgi jätmata surfamise võimalust, on Apple ja mõned varasemad kohtuasjad (näiteks 5 miljardi dollariline hagi Google'i vastu) näidanud, et ka selles režiimis kogutakse kasutajate andmeid.