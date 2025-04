Kosmoses saadi hakkama millegi tõeliselt erakorralisega

Northrop Grummani tütarettevõtte SpaceLogistics LLC poolt ehitatud ja opereeritav satelliitide eluiga pikendava ülesandega Mission Extension Vehicle 1 (MEV-1) on astunud märgilise sammu kosmoseuuringute ajaloos, sooritades esimese kahe kommertssatelliidi eemaldamise geostatsionaarselt orbiidilt (GEO). See tehnoloogiline saavutus tähistab uue ajastu algust kommertstegevustes kosmoses. MEV-1 oli juba 25. veebruaril 2020 ajalugu teinud, kui ta GEO kõrgusel – umbes 36 000 kilomeetrit Maast – dokkis Intelsat IS-901 kommunikatsioonisatelliidiga, mis oli varasemalt kasutusest kõrvale jäetud. Paraku ei olnud 250 miljonit dollarit maksnud IS-901-l midagi viga, isegi mitte pärast 15 aastat kestnud tööd. Ainus põhjus, miks see satelliit välja lülitati ja niinimetatud surnuaiaorbiidile saadeti, seisnes selles, et tal oli kütus otsa saanud.

