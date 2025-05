Kui Whisper Aero viimati avalikkuse tähelepanu köitis, ei olnud see mitte lennuki, vaid hoopis lehepuhuri tõttu. Ent tegu polnud tavalise aiatööriistaga – Whisperi puhur suutis liigutada 40% rohkem õhku, tarbides samal ajal 40% vähem energiat ning tekitades poole vähem tajutavat müra võrreldes tavaliste seadmetega. Ettevõte pole siiski loodud aiatehnika tootmiseks. Lehepuhur oli lihtsalt geniaalne viis demonstreerida ettevõtte peamist uuendust – uudset, ülivaikset õhu liigutamise tehnoloogiat, mida saab rakendada elektrilennunduses. Whisper on nüüdseks sõlminud litsentsilepingu Stanley Black & Deckeriga , mille kaudu jõuab tehnoloogia mitmetesse nende laiatarbetoodetesse. See kõrvaltegevus pakub väärtuslikku tuluallikat, toetades ettevõtte põhieesmärki, milleks on vaiksemad elektrilised lennukid. Ettevõtte kaasasutaja ja tegevjuht Mark Moore, endine NASA lennundusinsener, paistis esmakordselt silma 2010. aastal oma elektrilise lennuki kontseptsiooniga «Puffin» – ühe inimese jaoks mõeldud vertikaalse stardiga lennuvahend, milles piloot lendab pea ees superkangelaslikus asendis. Kui eVTOL-õhutaksode «kullapalavik» hoo sisse sai, otsustas Moore varustada teisi lennundusettevõtteid tehnoloogiaga, selle asemel et ise läbi kallihinnalise ja ajamahuka lennutüübi sertifitseerimise protsessi minna. UltraQuiet WhisperDrive: läbimurre müravabas lennunduses Whisperi peamine innovatsioon kannab nime UltraQuiet WhisperDrive – elektriline turboventilaator, mis ühendab väikese läbimõõdu, suure labade arvu ning jäiga konstruktsiooni. Labade tipud on ühendatud välisringiga, mis vähendab vibratsiooni ja suurendab struktuurilist tugevust. Seade paikneb kerges, akustiliselt isoleeritud kanalis. Suur labade arv võimaldab aeglasemat pöörlemist, samas kui labade pöörlemissagedus tõuseb üle 16 000 hertsi – sellest vahemikust väljas, mida inimene kuuleb, ent piisavalt madal, et mitte loomi häirida. Madal pöörlemiskiirus hoiab ära ka tsentrifugaaljõust tuleneva lagunemise riski. Lennukatse Tennessee taevas Whisper sai hiljuti Tennessee majandus- ja kogukonna arengu osakonnalt 500 000 USA dollari suuruse toetuse, mille abil paigaldatakse WhisperDrive tõukejõusüsteem purilennukile. Selle töö viib läbi Tennessee Tehnikaülikool. Katseobjektiks valiti Belgia päritolu Aeriane Swift 3 https://www.ainonline.com/aviationhttp://news/futureflight/2025-04-02/whisper-aero-and-tennessee-tech-team-quiet-electric-glider – elektriline variant Swift Lightist. Tegemist on sabata, komposiitmaterjalist ülikerge lennukiga, mille tiivaulatus on 13 meetrit. video: