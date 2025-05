Kui sa ei suuda turgu võita, siis tee sellest oma koduturg. Just sellise loogika järgi on Volkswagen hakanud Hiinas liigutama autotööstuse nuppe, mis veel hiljuti olid mõeldud ainult Euroopa «automale» jaoks. Seal, kus teed on ummikus ja konkurents tihedam kui liiklus Shanghais, tuleb mängida teistsuguse käsiraamatu järgi. Aga kas see käsiraamat on Saksa täpsusega kirjutatud või pigem tõlgitud kohalike ootuste keelde? Üks on kindel – sakslased ei taha lihtsalt ellu jääda. Nad tahavad loomulikult olla võitjad.