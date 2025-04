TEHNOVÄRK Postimehe uus tehnikasaade küsib: kuhu kadus 3D?

Esimeses saates on fookuses kolmas dimensioon. Inimeste ihalus 3D-maailma vastu on aastate jooksul lainetena tulnud ja läinud, ent hetkel näib huvi olevat pisut vaibunud.

Seda põnevam on uurida, mida pakub Samsungi uus monitor Odyssey 3D. Kuidas see töötab? Kellele see mõeldud on? Kas 3D-tehnoloogia on tegemas suurt tagasitulekut?