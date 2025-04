Aastaid oma mune VR-korvi pannud ​Meta on nüüd silmitsi päris reaalsusega. Nimelt on firma koondanud hulgaliselt töötajaid oma Reality Labs osakonnast, mis keskendub virtuaal- ja liitreaalsuse (VR/AR) tehnoloogiatele, sealhulgas Quest-peakomplektide arendamisele.

Meta esindaja sõnul on need muudatused osa struktuurilistest ja rollide ümberkorraldustest, mille eesmärk on suurendada efektiivsust ja keskenduda tulevastele segareaalsuse kogemustele.