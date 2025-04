varem ei saanud arvutis e-tinti eriti kasutada sellepärast, et selle tehnoloogia omapära tõttu muutus pilt liiga aeglaselt. Nüüd on uue e-tindi väraskendussagedus juba 60 hertsi, seega saaks kasutada ka kiirete liikuvate piltide, näiteks videote vaatamiseks.

E-paberi tehnoloogia on meile tuttav eelkõige e-lugeritest, kus see pakub paberilaadset lugemiskogemust, mis hellitab silmi ja tarbib minimaalselt energiat. Ent traditsiooniliste LCD- ja OLED-ekraanide kiirele ja voolavale maailmale on e-paber seni peamiselt alla jäänud ühes kriitilises aspektis: värskendussageduses, suutmata kiiresti muutuvaid pilte sujuvalt kuvada. See viga näib nüüd olevat kõrvaldatud.