Samsung Galaxy S21 on üks soovitustest, mida ekspert pakub kasutatud telefonina lapsele osta. See on kasutatuna kindlasti odavam, kuid kunagise timmudelina väga heade tehniliste näitajatega. veel tasub vaadata ka iPhone 11 ja iPhone SE mudeleid, mis on küll mõni põlvkond vanad, aga endiselt head ja üsna odavad.

Foto: TGspot / Wikimedia Commons