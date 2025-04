Šokina Euroopa lääneosa tabanud ulatusliku voolukatkestuse põhjused pole veel teada aga sellele võisid kaasa aidata omalaadsed muutused Maa atmosfääris. Vaevalt, et need on kliimamuutuste tagajärg, kuid näib, et taastuvenergia ulatuslikum kasutamine eeldab oluliselt läbimõeldumaid elektrivõrke. Maailma ajakirjanduses on ära toodud mitmeid oletusi.