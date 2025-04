EKSPERDI ÜLEVAADE Hispaania stsenaarium: miks elektrisüsteemid ootamatult kustuvad?

Reservvõimsus. Süsteemis peab alati olema valmisolek kiiresti suurendada elektritootmist või sisse lülitada täiendavaid elektrijaamu, et katta puudujääk, mis on tekkinud ootamatust elektritootmisseadme väljalülitumisest või tarbimise muutustest.

Elektrisüsteemide talitluse planeerimine ja monitooring. Elektrisüsteemide talitluse planeerimisel mängitakse keerulistel elektrisüsteemide mudelitel läbi erinevad elektritootmise ja tarbimise kombinatsioonid ning samuti võimalikud rikked ja häiringud nendel kombinatsioonidel. Nii püütakse välistada sellise olukorra teket, kus tagajärjeks on häiringud või avariid elektrisüsteemis. Elektrisüsteeme monitooritakse 24/7 nii inimeste kui vastavate IT süsteemide poolt, et planeeritud olukorrast kõrvalekallete esinemisel koheselt meetmed tarvitusele võtta. Nii püütakse tagada, et järgneda võivad rikked või häiringud ei põhjustaks avariid või elektrikatkestusi tarbijatele.