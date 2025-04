Uuring: eestlastele on elektriauto ostul keskkonnast tähtsam hind

Citadele pank uuris märtsis Balti riikide inimestelt, millised on peamised põhjused, mis motiveeriks neid valima elektriautot. Selgus, et eelkõige mängiks valikus suurimat rolli kütusekuluga võrreldes soodsam laadimine. Sellele järgneb riiklike toetuste olemasolu.

«Seda, et laadimine maksab vähem kui kütus, tõi välja 33 protsenti eestlastest. Sarnane tendents ilmnes ka Lätis (30%) ja Leedus (37%). Lisaks sellele peeti oluliseks, et elektriauto oleks pikaajaliselt ökonoomsem – seda tõi välja 17 protsenti Eesti vastajatest. Väiksem remondivajadus ja madalamad laenu- või liisinguintressid motiveerisid vastavalt 16 ja 15 protsenti eestlastest,» lausus Citadele Leasingu juht Rainer Moppel.

«Huvitav on see, et praegu küsisime otseselt inimese enda isiklikku motivatsiooni elektriauto ostmisel. Kaks aastat tagasi uurisime aga üldisemalt, mida peetakse elektriautode kõige positiivsemateks aspektideks ja sellisel juhul peeti ülekaalukalt tähtsaimaks just keskkonnasäästu poolt,» märkis Moppel.

Eestlaste seas kerkis esile ka skepsis – koguni 29 protsenti vastanutest ütles, et mitte miski ei motiveeriks neid elektriautot valima. Lätis oli see näitaja kõigest üheksa ja Leedus seitse protsenti.

Kokku arvas 2023. aasta alguse küsitluse järgi 44 protsenti Eesti inimestest, et elektrisõiduki olulisemaks positiivseks küljeks on see, et need ei saasta õhku ja säästavad loodust. Täpselt sama paljud (44%) pidas tähtsaimaks heaks küljeks aga vähese müra tekitamist.