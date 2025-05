ARVUSTUS VW Tayron: keskmise suurusega hübriid, mis vabastab laadimisärevusest

Volkswagen Tayron: hübriid on kindla peale minek, aga ka oma kiiksudega. Laadimisärevust siiski tundma ei pea.

Vaikne laupäev unises Eesti väikelinnas. Veelgi vaiksem on linnavalitsuse ees, kus seisavad täiesti vabana uhkes üksinduses kaks elektriauto laadijat. Särtsu sealt aga ei tule. Ainuke laadija (lisaks remondis olevale tanklale läheduses) on kaubanduskeskuse ees Tesla päralt, teine ei tööta. Kui oleks elektriauto roolis, tekiks juba kerge laadimisärevus. Õnneks on Volkswagen Tayroni pistikhübriidil tagavaralahendus olemas: bensiinimootor, millega jõuaks veel isegi Eesti teise otsa reisida.