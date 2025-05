Vitality jahib BLAST Rivals «CS2» turniiril järjekordset karikat

. @kingmezii putting up @zywoo numbers on the server today 😳 #BLASTPremier @TeamVitalityCS pic.twitter.com/aCoqdYCu6u

Vitality on nüüdseks võitnud järjest 22 kohtumist ning alates "ropzi" liitumisest meeskonnaga käesoleva aasta jaanuaris, on kaotatud vaid üks mäng. Järgmisena ootab ees aga tõsine väljakutse.

Kuigi Vitality vorm on suurepärane, näitas ka napilt võiduga lõppenud IEM Melbourne, et isegi supertiimid on vaid surelikud. Mouz on hetkel üks väheseid meeskondi, kellel on reaalne võimalus Vitality alistada.