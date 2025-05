Robin Kool purustab tiimiga rekordeid – viies järjestikune turniirivõit on käeulatuses

Enne A-alagrupi finaalkohtumist Vitality ja Mouzi vahel uskusid paljud, et just see võib olla koht, kus Vitality lõpuks komistab. Kahtlused said hoogu, kui ropzi meeskond näitas IEM Melbourne finaalis Falconsi vastu veidi ebakindlamat mängu.

Kuid matš Mouzi vastu kinnitas, et Vitality vorm pole kadunud.

Mouz suutis küll võita oma valitud kaardi Mirage, kuid järgnevad kaardid – Inferno ja Train – kulgesid täielikult Vitality dikteerimisel. Tulemusega 2:1 kindlustati koht poolfinaalis.

Mängujärgses intervjuus ütles Kool, et edu võti peitub selles, et kõik mängijad on praegu elu parimas vormis. Lisaks aitas IEM Melbourne karika võitmine, millega kaasnes ka Intel Grand Slam tiitel, tiimi pealt pingeid vähemaks võtta. Nüüd saab keskenduda järgmisele suurele sihile – juunis toimuvale Majorile.

Ropzil on Majori karika järele suur nälg. Eelmisel aastal jõudis ta FaZe'i koosseisus mõlema toimunud Majori finaali, kuid kummaski ei õnnestunud võita.

Kooli sõnul on Vitality kõige tõsisemaks konkurendiks praegusel turniiril meeskond Spirit. Põhjuseks tõi ta välja selle, et Spirit ei osalenud Austraalia suurturniiril ning seetõttu pole neid kimbutamas ajavahest tingitud väsimus, mis mõjutab paljusid teisi tiime.

Ajaloolised numbrid