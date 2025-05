Just sellise tulevikuvisiooni maalis hiljuti Meta tegevjuht Mark Zuckerberg, heites kinda kogu traditsioonilisele reklaamitööstusele, kirjutab The Verge.

Pole mingi saladus, et tehisintellekt on valmis reklaamimaailma pea peale pöörama. Suured platvormifirmad nagu Google ja Meta on juba pikalt panustanud piltide ja videote genereerimise tehisintellekti, teades, et esimesed suured kasutajad võiksid olla just nende platvormidel reklaamijad.