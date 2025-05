NUTIKAS TULETÕRJUMINE Vett ei peaks üldse tulekoldesse suunama vaid hoopis vastupidi

Kahjutule eelduseks on õpikuteadmiste kohaselt see, et peab olema see mis põleb, peab olema piisavalt kõrge temperatuur ja siis loomulikult ka hapnikku, mis põlemist soodustab. Ühe neist kolmest eemaldamine on ka oluline, et kahjutuli lõppeks. On levinud teadmine, et kui suletud ruumis kahjutuli lõõmab ei maksa avada ei uksi ega aknaid, sest siis pääseb veegi rohkem õhku põlemist tagant utsitama. See ei ole aga alti nii. Näiteks O'Donneli tuletõrjujate dünastiast on pärit leiutis, mille puhul akende purustamine on isegi soovitatav ning enamgi veel: sealt ei tule mitte vett sisse suunata vaid hoopis vastupidi. Suure rõhu all pihustist purskuv vesi (nii 360 liitrit minutis), kui see suunata aknaavast hoopis väljapoole, on suuteline ruumi põlemisgaasidest puhtamaks tegema. Joa välja suunamiseks ei pea aga üldsegi voolikuga majja minema. O'Donnelite poolt on leiutatud selline konksja otsaga, S-kujuline voolikudüüs, mille saab aknaavva asetada väljastpoolt ja varjudes ise avause kõrval oleva seina äärde.

Vaata videot, kuidas kustutatakse konteinerit: