Kuulus sideplatvorm Skype, mis tõi tasuta kõned Internetti ning avas uusi suhtlusvõimalusi miljonitele, lõpetab ametlikult tegevuse esmaspäeval, 5. mail 2025. See uudis mõjub paljudele nagu vana sõbra kaotus – selle tuttava helina ja videokõnede akendega.

Eestist pärit suhtlustarkvara

Microsofti eesmärk: arene või sure

Skype´i lõpp on ilmselt Microsofti poolt hoolikalt kalkuleeritud käik. Ligi 7,8 miljardi eurone tehing, millega Microsoft 2011. aastal Skype´i omandas, oli toona üüratu summa. Kuid aeg ei seisa paigal ja Microsofti toodete osas kehtib tihti reegel: arene või sure.

Microsofti strateegiline käik oli selge: koondada oma suhtlusteenused ühe katuse alla. Selleks katuseks on aga nüüd saanud Skype´i asemel Teams, mis eriti just pandeemia ajal meeletult populaarsust kogus ning on nüüd Microsofti «kõik-ühes» koostöökeskuseks.