Ei mingeid trosse – selline on jalgratta juhtmevaba käiguvahetaja

Juhtmevaba käiguvaheti pole täiesti uus leiutis, aga selline universaalne ja odav lahendus on ühisrahastuses juba ohtralt toetust leidnud.

Mõelge, kui palju trosse ühe jalgratta peal jookseb? Pidurid, käiguvahetajad... kõik need peenikesed teed liigutavad jõudu sõitja näppudest ratta teise otsa. Juhtmevaba käiguvahetus oleks paljude ratturite tõeline unistus – puhas välimus, täpne ja kiire lülitamine, tülikate kaabliteta ja nende hoolduseta. Kas see unelm on nüüd täitumas?