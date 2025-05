Lennuk või rakett, mis ei vajaks õhkutõusuks tavalist pikka lennuvälja, sööstab läbi õhu kiirusega, millest hävitajad võivad vaid unistada, ning maandub siis rahulikult suvalises kohas, et olla valmis järgmiseks lennuks. Seni kõlas see nagu mõni tulnukate «lendav taldrik», kuid nüüd on USA andnud märku, et niisugune tehnoloogia pole enam pelgalt teadlaste paberites.