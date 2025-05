PODCAST Miks «GTA 6» uus treiler meile kohe üldse ei meeldinud?

«GTA 6» lükati edasi. See on halb. Aga ühtlasi avaldati uus treiler. See on... hea? Külla tuli Ago, kes on üks nendest, kelle arvates valmistas «GTA 6» uus reklaamvideo paraja pettumuse. Millised on need põhjused ning mida peaks Rockstar tegema, et järgmise treileriga meie südamed võita? Just nendele küsimustele üritatakse vastuseid leida.