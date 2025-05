Selles tasuta arvutimängus on sinu suurim relv klaviatuur

Taas kord tuleb oma tänusõnad saata Epic Gamesi veebipoele, sest just seal jagatakse sel nädalal ära tervelt kaks erinevat arvutimängu ning ei küsita nende eest sentigi. Esimene neist on omapärane elamus, mis kannab nime « Touch Type Tale »​.

Tegemist on ainulaadse reaalaja strateegiamänguga, kus mängija juhib lahinguid ja täidab ülesandeid trükkimise abil. Mäng ühendab kirjutamisoskuse ja taktikalise mõtlemise, pakkudes samal ajal harivat ja lõbusat kogemust.

Teiseks teoseks, mille iga soovija oma mängukogusse lisada saab, on tempokas külgvaates 2D-kõmmutamine « Deadtime Defenders »​, mis ühendab endas looter shooter’i ja rollimängu elemendid.

Mängija kehastab eliitsõdurit, kelle ülesanne on kaitsta inimkonda pärast seda, kui salapärane portaal on avanud tee alternatiivsetest dimensioonidest pärit koletistele. Missioonide käigus tuleb koguda väärtuslikku varustust, alistada vaenlasi ning täiustada oma tegelaskuju ja relvi, et olla valmis järgmiseks väljakutseks.