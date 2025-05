Aprillis jõudsid Eestisse meie kaitseväe esimesed kuus HIMARS-i. Kas see miljonitesse ulatuv investeering on nüüd hävitatav väikeste, fiiberoptilise kaabli otsas rippuvate häirekindlate droonidega? Mismoodi üldse kaitsta hinnalist tehnikat aina odavamaks ja targemaks muutuvate lennuvahendite eest ning kas me ise saaksime sellest õppida oma kaitset ümber korraldades?

Ukraina sõda on sundinud kärmelt kohanema. HIMARS-e tootva firma Lockheed Martini rakettide ja tulejuhtimise valdkonna president Tim Cahill tõdes hiljuti samuti, et viimased paar aastat on olnud kõige muutusterohkem aeg: varem arenesid relvasüsteemid tunduvalt aeglasemalt, nüüd hinnatakse aga olukorda ümber väga kiiresti ning Ukraina kogemus tõestab, et seni tõhusaks peetud kallid lahendused ei pruugi enam nii head olla.