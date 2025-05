Ahneks nimetatud mängustuudio ei kavatsegi hindu tõsta

Iroonilisel kombel on selleks suurstuudioks Electronic Arts, kes on mitmel korral Ameerika halvima firma tiitli võitnud ning keda peetakse üheks mängutööstuse ahneimaks.

Hiljutise finantskoosoleku raames rääkis stuudio tegevjuht Andrew Wilson, et mängutööstus on viimase kümnendi jooksul oluliselt muutunud – füüsiliste mängude müük on asendunud digitaalsega, mis võimaldab ettevõttel pakkuda erinevaid hinnamudeleid alates tasuta mängitavatest teostest kuni luksuslike väljaanneteni.