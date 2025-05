Pakistani Hiina hävitaja J-10C tulistas alla mitu India Prantsuse Rafale'i

7. mail 2025 toimus India ja Pakistani vahel tõsine õhuvägede kokkupõrge, mille käigus Pakistani õhujõud kasutasid Hiinas toodetud J-10C hävitajaid, et tulistada alla vähemalt kaks India sõjalennukit, sealhulgas üks Prantsusmaal valmistatud Rafale. USA ametnikud kinnitasid seda teavet. India ametivõimud ei ole lennukite kaotust tunnistanud. Pakistan väidab, et tulistas alla kokku viis India lennukit, sealhulgas koguni kolm Rafale'i, ühe MiG-29 ja ühe Su-30. See sündmus tähistab esimest korda, kui Hiina J-10C hävitaja on lahingus vaenlase lennuki alla tulistanud, ning esimest korda, kui Rafale on lahingus kaotatud.​



J-10C on Hiina mitmeotstarbeline hävituslennuk, mida iseloomustatus selle heade radarite ja relvasüsteemide poolest. Rafale on Prantsusmaal toodetud hävitaja, mida peetakse üheks maailma ühes täisulikumals sõjalennukiks. India on investeerinud märkimisväärselt Rafale'ide soetamisse, et tugevdada oma õhuväge.