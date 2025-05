Bill Gates jagab pea kogu oma vara laiali ja virutab Elon Muskile paraja obaduse

Microsofti kaasasutaja Bill Gates (69) teatas hiljuti kavatsusest oma varandust senisest märksa kiiremas tempos heategevuseks jagada. See tähendab ühtlasi, et tema loodud Bill ja Melinda Gatesi Fond (Bill & Melinda Gates Foundation) lõpetab oma tegevuse kindlal kuupäeval: 31. detsembril 2045. See on oluline muutus, sest algselt oli plaanis fondi uksed sulgeda 20 aastat pärast Gatesi surma.