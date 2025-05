Pildilolev ZALA Aero UAV Lancet on vanem Venemaal toodetud ründedroon, foto on illustreeriv. Uuem Lancet, mille mudelinimi pole veel teada, on Ukrainas hiljuti lahinguväljalt kätte saadud ja selle uurimisel selgus huvitav sisu, mis on võimeline palju enamaks kui senised mudelid.

Foto: Nickel Nitride / Wikimedia Commons