Vaata, millised «Star Warsi» ideed on tänaseks teoks saanud

«Ammu, kauges galaktikas...» – need on sõnad, mis juhatavad sisse tuttava loo. George Lucase «Star Wars» ehk «Tähesõjad» lõi 48 aastat tagasi filmimaailma, mis tundus olevat valgusaastate kaugusel nii ajas kui ruumis. Kosmoselahingud, kummalised tulnukrassid, salapärane Jõud – puhas fantaasia? Aga mis siis, kui see «kauge galaktika» on tegelikult palju lähemal, kui me julgeme tunnistada?