ÜLE SAJA AASTA HILJEM Škoda võib hakata taas tootma motikaid

Mõni uudis on nagu sähvatus selgest taevast. Kui kuuled, et Škoda, meie teedel tuttav praktiliste autode tootja, on visanud pilgu tagasi oma juurte juurde ja kaalub naasmist sinna, kus nad kunagi alustasid, tekib paratamatult küsimus: mis toimub? Kas see on lihtsalt mäng disainistuudios või peidab see endas suuremat pööret tšehhide tulevikuplaanides?