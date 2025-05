USA andis heakskiidu: need Saksamaa võimsad relvad lubatakse nüüd Ukrainasse

Ameerika Ühendriikide Kongressi ametnik kinnitas, et Washington on andnud Saksamaale loa Ukrainale üle anda 100 Patriot-tüüpi õhutõrjeraketti ja 125 pikamaa suurtükiväe raketti, vahendab Army Recognition. 9. mail kinnitatud luba, millele viitas 10. mail ka The New York Times, tähistab teatud mõttes pöördelist hetke lääne sõjalises abis Ukrainale.