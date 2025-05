HINNAŠOKK Kanadasse kavandatakse moodulreaktrotitel tuumajaama – näib, et seni kalleimat tuumajaamade hulgas

Ontario provints Kanadas on alustamas Eestiski Fermi Energia poolt propageeritud väikeste moodulreaktorite BWRX-300 ehitamist. Neist loodeti edulugu ja seda ja hinna osas, kuid praegu paistavad asjad siiski vastupidistena. Ehitustööd algavad 2025. aastal ning esimene reaktor peaks valmima 2029. aastaks. Tegemist on General Electric'u ja Hitachi ühistöös valmivate reaktoritega. Ontario provints nagu Fermi energiagi on kõnealuse reaktoritüübi suhtes häälestatud pigem optimistlikult. Esimene valmiv reaktor peaks tootma 300 MW võimsuse elektrit. Kokku neljast reaktorist koosnev tuumajaam on plaanitud olemasoleva Darlingtoni tuumajaama juurde ja see läheks maksma pea 4 miljardit eurot (13,3 miljonit eurot 1 MW eest)