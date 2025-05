PGL Astana: Vitality suurturniirilt puudumine annab võimaluse teistel särada

HLTV edetabelis asub Spirit 3. kohal ning nende staarmängija Danil «donk» Kryshkovets on endiselt sama terav kui varem

E-spordi suurturniiride kalender on muutunud nii tihedaks, et paljud tippvõistkonnad peavad tegema valikuid, millistest osa võtta ning millised jätta mängijate puhkust silmas pidades kõrvale. Nii on PGL Astana suurturniirilt puudu eestlane Robin Kool ja tema võistkond Vitality