LÜHIKE ÕPETUS Kas häkker on sinu kontole sisse murdnud? Kontrolli kohe nende lihtsate nippidega

Internet on imeline ja ühendab kogu maailm, kuid nagu igal medalil, on ka sel oma varjukülg. Digipättide sihiks on justkui kassi-hiire mängus püüda kinni tavaliste inimeste kontoandmed. Ei pea ootama, kuni katastroof käes – olemas on lihtsad mõned tööriistad, millega saad ise detektiiviks hakata ja kontrollida, kas sinu digitaalsel uksel on soovimatute külaliste jälgi.