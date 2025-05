PGL Astana: FURIA lõpetab kuiva perioodi ning NAVI pääseb edasi

FURIA lõpetab 213-päevase põua

Brasiilia meeskond FURIA on pärast 213-päevast põuda taas jõudnud suure turniiri play-off'idesse, alistades järjestikku GamerLegioni, MIBR-i ja ODDIK-i. Viimases kohtumises ODDIK-iga näitas lätlane Mareks «YEKINDAR» Gaļinskis suurepärast vormi, saavutades neljakordse tapmise ainult USP-ga. Meeskonna uusim liige Danil «molodoy» Golubenko tegi samuti silmapaistva debüüdi, aidates FURIA-l kindlustada koha kaheksa parima seas.

NAVI tagab koha play-off'ides

Ninjas in Pyjamas ja G2 seisavad otsustavas kohtumises silmitsi

PGL Astana 2025 turniiri viies voor toob kaasa äärmiselt olulise kohtumise, kus vastamisi lähevad NiP ja G2. Mõlema meeskonna edasipääs play-off'idesse sõltub just selle kohtumise tulemusest.

NiP on uue koosseisuga teinud kindla stardi ning mängijad nagu Rasmus «sjuush» Beck ja Artem «r1nkle» Moroz on pakkunud stabiilset tuge. Võit sellel kohtumisel tähistaks NiP-i jaoks suurt sammu edasi – pääs play-off’idesse nende uue tiimi debüütturniiril.

Samas on G2 olukord keerulisem. Meeskonna võtmemängija Nemanja «huNter-» Kovač pole viisa probleemide tõttu suutnud endiselt Astanasse reisida ning seni pole ka meeskond jaganud ametlikku infot selle kohta, millal «huNter-» võib liituda. See loob NiP-ile selge akna, et kasutada vastase nõrgenenud rivistust enda kasuks.