MITTE AINULT «GTA»! Järjekordne suur mäng lükkus uude aastasse

Skydance New Media

Foto: Skydance New Media

Mõnda aega tagasi saime teada, et kauaoodatud «GTA 6» ei ilmugi sel sügisel, vaid lükkub hoopiski uude aastasse. Nüüd on teatatud, et üks teinegi tänavu ilmuma pidanud mäng seda siiski ei tee.