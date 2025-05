Veidi avalikustatud USA 6. põlvkonna hävitajal on palju suurem tegevusraadius

Just see tagasihoidlik graafik andis meile esimesed ametlikud numbrid Boeingu ehitatava järgmise põlvkonna «õhuväe ülekaalu hävitaja» – nüüd ametlikult F-47 nime kandva lennuki kohta. Sealt torkab silma üks number – tegevusraadius. Ametlikult on F-47 lahinguraadius ehk see, kui kaugele lennuk suudab lennata, seal ülesande täita ja baasi tagasi pöörduda, märgitud kui «1000+ meremiili».