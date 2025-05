USA hoiatab: hoidke eemale Huawei kiipidest!

USA Kaubandusministeerium teatas teisipäeval karmi sõnumiga, mis on suunatud ettevõtetele üle kogu maailma: hoiduge Huawei toodetud tehisintellekti kiipidest, vahendab Mobile World. Põhjuseks on Washingtoni hinnangul see, et need kiibid on peaaegu kindlasti valmistatud või disainitud Ameerika tehnoloogia põhjal ning seetõttu alluvad Ameerika ekspordikontrolli reeglitele.