Kaitsetööstuse mess Bekkeri sadamas: droonid, droonid igal pool

Kaitsetööstuse messil Supply, Security & Defence EXPO Bekkeri sadamas võis näha nii maa peal, vees kui õhus liikuvaid droone, mis on praegu valdkonna kõige kuumem teema. Pildil on Larsen Boat Yardi ja MindChipi ühisprojekt: mehitamata droonpaat, mille merekatsetused on juba plaanis.

Foto: Martin Pedaja