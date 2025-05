Selle uudse süsteemi aluseks on kaks omavahel põimitud lahendust: tehisintellektil põhinev tarkvaraplatvorm Lura ning autonoomne allveedroon SG-1 Fathom. Koos muudavad need mereseire tulevikku ning tugevdavad riikide kaitsevõimet.

Lura on kõrgtasemel tehisintellekt, mis on loodud pidevaks veealuseks jälgimiseks, et kaitsta nii laevastikku kui ka kriitilist taristut aina salakavalamaks muutuva ohu eest. See juhib autonoomseid, masstoodetavaid ja kulutõhusaid seadmeid, mis suudavad tuvastada veealuseid sihtmärke laial alal.