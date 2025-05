Euroopas veereb omapärane üliodav «auto» – kas see ongi tulevik või lihtsalt veidrus?

Kas elektri- ja mopeedautodele hakkab konkurentsi pakkuma kondiauru- ja elektrilise abimootoriga rikšamobiil? Mõned skeptikud kahtlevad, kuid ideel on ka austajaid.

Kujuta hetkeks ette, et jalutad või sõidad ringi mõnes Euroopa suurlinnas – ütleme Viinis või Brüsselis ja sulle veereb vastu miski, mis näeb välja nagu imeväike, voolujooneline kookon, aga selles ei istu liblika eellane, vaid keegi inimene. Veelgi enam, mitte lihtsalt ei istu, vaid tallab higistades üksi pedaale. Mis imeasjaga on tegu? Kas tegemist on uue veidra eksperimendiga, ulmefilmi võtetelt välja hüpanud liikuriga või tõeliselt moodsa mobiilsusega?