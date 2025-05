Putini vägi koondub aina tihedamalt Soome piiri äärde

Karjala brigaad on üks kolmest Soome armee kiirreageerimisüksusest, mis peaks vastu astuma ootamatu rünnaku korral. Pildil on nende 155 mm iseliikuv haubits K9, mis on tuntud oma suure liikuvuse, täpsuse ja tulejõu poolest. Karjala brigaadi vastas teisel pool piiri aga avatakse uuesti nõukogudeaegseid vahepeal suletud sõjaväebaase ning varustatakse seniseid parema relvastusega.

Foto: Jonathan Nackstrand / AFP / Scanpix