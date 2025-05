RIA valimiste infosüsteemide arenduse osakonna juhi Alo Einla sõnul on tehniline lahendus mobiiltelefoniga hääletamiseks suures osas olemas, kuid nüüd on oluline seda veel põhjalikult testida: «Avaliku testimise eesmärk on kontrollida rakenduse töökindlust, kasutusmugavust ning häälte kogumisteenuse toimimist. Testimine on arenduse loomulik osa ning selle käigus võivad ilmneda ka tõrked, mida saame kaardistada ja parandada. Tahame veenduda, et kõik rakenduse funktsioonid toimiksid ootuspäraselt.»