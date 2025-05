Microsofti iidne tarkvara töötab tähtsates süsteemides edasi ja sellest ei loobuta

Mõnikord võib liftis, pangaautomaadis või haiglas märgata ekraanil midagi kummalist. Või oodates sularahaautomaadist raha, tundub see masin terve igavikku mõtlevat. Isegi rongis, mis sõidab pealtnäha sujuvalt, võib peituda iidne tarkvara aegade algusest.

Need igapäevased hetked võivad peita endas üllatavat saladust – mineviku kummitusi, mis on endiselt meie digitaalse maailma hammasrattaid ringi ajamas.

Samal ajal kui me loeme uudiseid tehisintellektist ja isesõitvatest autodest, töötab suur osa meie kriitilisest taristust endiselt tarkvaraga, mis on vanem kui paljud meist. Windowsi maailmas on kohati aeg justkui seisma jäänud.