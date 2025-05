«Fortnite» lisas mängu ropu suuga tehisintellekti

Kui paberil tundub ideel olevat jumet, siis reaalsus on kahjuks teistsugune, Nimelt on tehisintellekt mõnevõrra ootuspäraselt suutnud teha seda, mida inimeste mõjusfääris olev masin ikka teeb – hakkab suust eetrikõlbmatut teksti välja ajama.

See pole ainus probleem, mille tehisintellekti kasutamine Epic Gamesile kaela on toonud.

SAG-AFTRA, näitlejate ametiühing, on esitanud kaebuse Epic Gamesi tütarettevõtte Llama Productionsi vastu, väites, et AI kasutuselevõtt toimus ilma ametiühinguga eelnevalt konsulteerimata, mis rikub töötajate õigusi.

See juhtum on osa laiemast arutelust AI rolli üle meelelahutustööstuses ja selle mõjust loovtöötajatele. Tasub märkida, et James Earl Jonesi perekond andis loa tema hääle kasutamiseks, soovides, et fännid saaksid jätkuvalt nautida Darth Vaderi tegelaskuju.